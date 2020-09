Liverpool bezwingt Arsenal und klettert auf Rang zwei

Drittes Premier-League-Spiel, dritter Sieg für Liverpool: Der Meister schlägt Arsenal 3:1. Granit Xhaka wurde nach einer Stunde ausgewechselt und musste von der Bank mitansehen, wie Liverpool-Neuzugang Diogo Jota bei seinem ersten Einsatz gleich seinen ersten Treffer erzielte.

Dabei hatte der Abend für den Meister und Gastgeber alles andere als gut begonnen. Alexandre Lacazette war es, der Arsenal in der 25. Minute in Führung schoss. Doch die hatte nur wenige Augenblicke Bestand. Sadio Mané (28.) und Andrew Robertson (34.) sorgten mit ihren Toren binnen neun Minuten noch vor der Pause für die Wende.

Aston Villa noch ohne Gegentor

Für den Schlusspunkt war dann Jota zuständig. Der Portugiese war erst vor zehn Tagen für 50 Millionen Euro von Wolverhampton an die Anfield Road gewechselt und brauchte nach seiner Einwechslung nur acht Minuten für sein erstes Tor im Trikot der Reds. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel verbesserte sich der Titelverteidiger auf den zweiten Platz und rangiert nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Leicester City.

In der zweiten Partie des Abends hatte Aston Villa auswärts den FC Fulham gleich 3:0 bezwungen. Jack Grealish (4.), Conor Hourihane (15.) und Tyrone Mings (48.) schossen die Tore für die Gäste. Aufsteiger Fulham steht nach drei Auftritten zurück im Oberhaus noch sieglos mit null Punkten am Tabellenende da. Aston Villa hingegen ist nach zwei Spielen noch ohne Niederlage und Punktverlust – und ohne Gegentreffer. Das könnte sich allerdings am Wochenende ändern. Dann ist nämlich Liverpool zu Gast.

(L'essentiel/Erik Hasselberg/DPA)