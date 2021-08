Messi und Ronaldo doch gemeinsam bei PSG?

Lange hatte man es für unmöglich gehalten, aber es ist mittlerweile Tatsache: Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona verlassen und spielt neu für Paris Saint-Germain. Kurz nach dem Sensationstransfer kamen erste Gerüchte auf, auch Cristiano Ronaldo könnte bald gemeinsam mit Messi spielen. Damals schrieb die «AS», dass das Ziel von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi schon immer gewesen sei, Messi, Ronaldo und Neymar als Trio in seinem Team zu haben.

Erst kürzlich meldete sich Ronaldo zu Wort, ihm waren die Spekulationen zuwider. All die Gerüchte um seine Person seien respektlos, meinte der Portugiese. Doch am Wochenende, als Juventus Turin gegen Udine in die Serie-A-Saison startete, da stand Ronaldo nicht in der Startelf, es wurde sogleich gemunkelt, er hege eben doch Wechselabsichten. Angeblich habe der fünffache Weltfußballer selbst darum gebeten, beim Spiel nicht eingesetzt zu werden. Eingewechselt wurde er beim 2:2 dann aber doch noch.

Und nun beginnt das Gerüchte-Feuer wieder zu lodern – dank eines Tweets. Diesen setzte Khalifah Bin Hamad Al Thani ab, ein Mitglied der PSG-Besitzerfamilie. Im Tweet sind Messi und Ronaldo im PSG-Trikot zu sehen. Dazu steht geschrieben: «Vielleicht?»

Khalifah Bin Hamad Al Thani war am 6. August auch derjenige gewesen, der Messis Ankunft in Paris angekündigt hatte. Deshalb hoffen nun die PSG-Fans, dass auch das Szenario mit beiden Superstars nun Realität wird. Auch das war bisher als unmöglich angesehen worden.

Derweil berichtet die französische Sportzeitung «L’Équipe», dass Ronaldos Verhandlungen mit Manchester City fortgeschritten seien. CR7 werde aber nur nach Manchester kommen, wenn sie Harry Kane nicht verpflichten, heißt es weiter.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)