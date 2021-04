Tottenham Hotspur entlässt José Mourinho

José Mourinho ist nicht mehr Trainer der Tottenham Hotspur. Dies berichten am Montagvormittag mehrere britische Medien. Der «Special One» stand seit 2019 an der Seitenlinie des Londoner Traditionsclubs. Die Entlassung kommt nach einem «explosiven Morgen»; Mourinho habe sich geweigert, die Mannschaft zum Training aufs Gelände zu führen.

Der Londoner Verein steht in der Premier League derzeit nur auf Rang sieben – damit würden die Spurs den Europacup verpassen. In der Europa League war der Club trotz eines Hinspielerfolgs am kroatischen Vertrete Dinamo Zagreb gescheitert. Nur wenige Stunden vor der Entlassung Mourinhos hatte der Verein seine Teilnahme an der umstrittenen Super League bestätigt.

Mourinho, der mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, war seit November 2019 Trainer der Spurs.

(L'essentiel/Lucas Orellano)