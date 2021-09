Fußballclub wird mit Hunden weltberühmt

«Heimatlose Hunde in Rumänien haben ein besonders hartes Los, denn der Staat fördert nicht nur ihren Fang, sondern auch ihre Tötung», schreibt die Tierschutzorganisation Peta auf ihrer Website zum Thema Straßenhunde in Rumänien. Diese Problematik ist inzwischen auch im rumänischen Fußball angekommen. Kürzlich lief der rumänische Erstligist Dinamo Bukarest mit Straßenhunden auf den Armen statt Einlaufkindern ins Stadion beim Spiel gegen Stadtrivalen FCSB Bukarest.

Damit wollte der Club auf die vielen Tiere im Land ohne ein Zuhause aufmerksam machen. Im Anschluss an die Partie erhielten die Zuschauer zudem die Möglichkeit, die Hunde zu adoptieren. Die Aktion löste ein weltweites Medienecho aus und Tausenden von Lobbekundungen in den sozialen Medien – und es wird nicht die letzte sein. Der rumänische Fußballverband FRF will mit der Kampagne «Fülle die Leere in deinem Leben» noch weitere Aktionen mit mehreren Teams lancieren, damit möglichst viele Vierbeiner aus den Tierheimen oder von der Straße ein neues Zuhause bekommen. Laut mehreren Medienberichten hat die erste Aktion bereits elf Hunden ein neues Daheim vermittelt.

Glück aus fußballerischer Sicht, hat die Aktion dem Club derweil aber noch nicht gebracht. Nach neun Ligaspielen liegt Dinamo Bukarest auf dem zweitletzten Tabellenplatz und hat bereits 19 Gegentore kassiert.

