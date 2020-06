Cristiano Ronaldo verblüfft mit blumigem Outfit

Dass er zur Extravaganz neigt, steht wohl außer Frage. Dass er sich allerdings auch blumig bunt kleiden kann, ist definitiv neu: Cristiano Ronaldo, Stürmer im Dienste von Juventus Turin, Garant für Tore, Erfolge und Titel. Am Freitag hatte er beim 4:0-Heimsieg Juves gegen Lecce in der Serie A ein Tor vorbereitet und eines selbst erzielt – per Elfmeter. Grund genug, um am Samstag mit einem guten «Vibe» und einem speziellen Outfit ins Wochenende zu starten.

Dieses teilte der 35-jährige Portugiese und aktive Europameister für seine Follower auf Instagram. Und musste dafür sogleich einige Häme von seinem ehemaligen Mitspieler Mehdi Benatia einstecken: «Komm schon Bro, guter Style? Ich weiß nicht … » Und auch Leonardo Bonucci konnte nur das Gesicht hinter den Händen verbergen.

(L'essentiel/Erik Hasselberg)