Nach Negativrekord kocht auf Schalke die Hütte

«Negativrekord eingestellt: Schalke kassiert fünfte Pleite» – diese Schlagzeile liest kein Schalker Fan gern. Die Situation sieht aktuell alles andere als rosig aus für den deutschen Vizemeister der vergangenen Saison: Fünf Spiele, fünf Niederlagen, Tabellenletzter in der Bundesliga, einziges Team ohne Punkte.

Die schlechtesten Bundesliga-Saisonstarts



Alle Teams mit 5 Niederlagen nach 5 Spieltagen:

1. Karlsruhe, Saison 63/64, Torverhältnis -15

2. Köln, Saison 17/18, -12

3. Oberhausen, Saison 72/73, -11

4. Gladbach, Saison 15/16, -10

5. Nürnberg, Saison 81/82, -10

6. Düsseldorf, Saison 91/92, -9

7. Mainz, Saison 05/06, -8

8. Schalke, Saison 16/17, -8

9. Rostock, Saison 07/08, -8

10. Stuttgart, Saison 15/16, -8

11. Düsseldorf, Saison 76/77, -8

12. Schalke, Saison 17/18, -7

Trainer-Coach Domenico Tedesco steht immer heftiger unter Beschuss. Das erst 33-jährige Trainertalent scheint an seine Grenzen zu stoßen. Einige deutsche Medien meinen sogar, ihm sei das Gefühl für die richtige Aufstellung und Taktik vorerst entglitten. Man kann dem zweitjüngsten Trainer der aktuellen Bundesligasaison (hinter Hoffenheims Julian Nagelsmann, 31) nicht vorwerfen, er hätte vor dem Spiel in Freiburg, das 0:1 verloren ging, nicht alles getan, um das vielzitierte Ruder nach zuvor vier Pleiten herumzureißen.

Auf sechs Positionen änderte Tedesco seine Startelf, Abwehrchef Naldo und Neuzugang Sebastian Rudy (kam von den Bayern) saßen unter anderem auf der Bank. Genutzt hat es nichts, die Spieler schienen unsicher, ideen- und ratlos. Stürmer Breel Embolo mühte sich zwar über 81 Minuten ab, wirkte teilweise aber lustlos und konnte zu wenig Akzente setzen.

Es tut so weh. Ich kenne das Gefühl schon gar nicht mehr, dass es Spaß macht, ein Schalke-Spiel zu gucken. #SCFS04– maaj1904 (@maaj1904YT) 25. September 2018

Weiß man eigentlich, was die Spieler von Schalke beruflich machen und ob die jetzt schon wieder in der Werkhalle am Band stehen?– Pogobär (@trollpunk69) 26. September 2018

Der Trainer war nicht unzufrieden

«Es ist enttäuschend. Die Fans und wir auf dem Platz geben alles. Es ist zurzeit total verhext», sagte Schalkes Torwart Ralf Fährmann, der mit einem Abpraller vor die Füße von Siegestorschütze Florian Niederlechner an der Niederlage nicht ganz unschuldig war. Der Trainer war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden: «Wir hatten zahlreiche Großchancen, wir haben das aus meiner Sicht gut gemacht. Alle, die neu in die Mannschaft gekommen sind, haben gezeigt, dass sie frisch sind.» Und: «Wir müssen so weitermachen – aber natürlich nicht vom Ergebnis her.» Für Tedesco war das Spiel in Freiburg bisher die beste Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison.

Als nächster Gegner reist am Samstag Mainz in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen. Sollte der Revierclub erneut verlieren, wäre es ein neuer Vereinsminusrekord und zusammen mit Fortuna Düsseldorf in der Saison 1991/92 der schlechteste bisherige Bundesligastart. Sollte Schalke gegen Mainz und eine Woche später in eben diesem Düsseldorf bei der Fortuna nicht punkten, wären die Gelsenkirchener alleiniger Rekordhalter.

«Die Jungs schaffen das»

Für die Schalker ist die Gefühlslage, sich so tief im Keller zu befinden, nicht neu. Vor zwei Jahren starteten sie ebenfalls mit dieser 0:5-Bilanz, damals unter Trainer Markus Weinzierl. Genauer gesagt, war der Saisonbeginn 2016/17 mit der Tordifferenz 2:10 noch um ein Tor schwächer als heute; Schalke 04 schaffte in der sechsten Partie aber die Wende mit einem 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Tedesco ist überzeugt, dass sein Team auch aktuell bald aus dem Tief finden wird: «Ja, hundertprozentig. Die Jungs schaffen das. Alleine schafft das keiner.»

Am Ende der Saison 2016/17 fand sich Schalke auf dem zahnten Tabellenplatz wieder. Es ist wohl auch diesem Umstand geschuldet, dass aktuell nur die wenigsten im Ruhrgebiet das Wort «Abstiegskampf» in den Mund nehmen. Den hohen Ansprüchen der Gelsenkirchener reichte Platz zahn aber bei weitem nicht, Trainer Weinzierl musste im Sommer 2017 Tedesco weichen. Dieser muss nun beweisen, dass auch er sein Team aus dem Keller führen kann.

(L'essentiel)