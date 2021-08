Profi-​​Fußballer soll 17-​​Jährige vergewaltigt haben

Skandal im griechischen Fußball! Ruben Semedo wurde festgenommen. Dem Profi-Kicker von Olympiakos Piräus wird vorgeworfen, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben. Am Sonntag klickten die Handschellen.

Der 27-Jährige soll das mutmaßliche Opfer am Samstag in seinem Haus in Gylfada, einem Vorort von Athen, sexuell belästigt haben. Das berichten lokale Medien. Zuvor hätten sich die beiden in einer Bar getroffen, sie habe den Portugiesen zu seinem Anwesen begleitet.

Anwalt bestreitet Vorwurf

Semedo-Anwalt Stavros Georgopoulos: «Mein Mandant, Herr Semedo, streitet die Vorwürfe entschieden ab. Wir haben stichhaltige Beweise, die zeigen, dass der Vorfall nicht stattgefunden hat, und die werden wir vorlegen.» Am Dienstag kommt es zur Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft. Außerdem soll eine weitere Person in den Vorfall verwickelt sein. Bisher erfolgte aber nur die Festnahme von Semedo.

In Portugal sorgt der Fall ebenfalls für Aufsehen. Denn: Semedo ist zehnfacher Nationalspieler und fiel schon mehrfach durch Skandale auf. In Spanien wurde der Fußballer wegen Raub, Körperverletzung, Entführung und Waffenbesitz zu einer fünfjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Fünf Monate habe er in Spanien in Haft verbracht, schreibt die «Daily Mail».

Mordverdacht

2018 wurde gegen ihn sogar wegen versuchten Mordes ermittelt. Jetzt ist er auch in Griechenland mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

In England sorgt indes der Fall von Benjamin Mendy für Entsetzen. Manchester City hat den Linksverteidiger suspendiert, weil ihm Vergewaltigung in vier Fällen vorgeworfen wird. Vor rund einem Monat suspendierte Everton einen nicht namentlich genannten Spieler wegen des Verdachts des Missbrauchs Minderjähriger. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

(L'essentiel/sek)