Progrès steht mit einem Bein in zweiter Runde

Progrès Niederkorn hat am Donnerstagabend einen großen Schritt Richtung zweite Qualifikationsrunde der Europa League gemacht. Das Team aus dem Großherzogtum gewann mit 2:0 beim irischen Club Cork City. Belmin Muratovic erzielte in der 11. Spielminute das Führungstor. Zehn Minuten später legte Meyron de Almeida per Elfmeter nach.

Fola Esch erwartet dagegen ein deutlich schwereres Rückspiel . Der BGL-Ligist verlor vor heimischem Publikum am Donnerstagabend mit 1:2 gegen den FC Tschichura Satschchere aus Georgien.

Fola muss doppelt treffen

Die Hausherren kamen besser in die Partie und gingen nach 22. Minuten durch Dejvid Sinani in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste jedoch auf: Mikheil Sardalishvili glich zunächst in der 59. Minute aus, ehe Giorgi Koripadze vier Minuetn vor dem Schlusspfiff das Siegtor erzielte.

In Georgien muss die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser in der kommenden Wochen nun mindestens zwei Tore erzielen, um noch in die nächste Runde einzuziehen.

(L'essentiel)