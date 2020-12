Diese Frau lässt Ronaldo nach ihrer Pfeife tanzen

Cristiano Ronaldo sollte sich am Mittwochabend von seiner höflichen Seite zeigen, wenn er in der Champions League mit Juventus Turin gegen Dynamo Kiew antritt. Nicht, was den Umgang mit allfälligen Toren angeht, aber was die Kommunikation mit dem Schiedsrichter betrifft. Besser gesagt, mit der Schiedsrichterin. Mit Stéphanie Frappart leitet erstmals eine Frau eine Partie in der Königsklasse.

Die 36-jährige Französin hat Erfahrung im Umgang mit Stars. Frappart pfiff in dieser Saison bereits zwei Europa-League-Partien und leitete letztes Jahr den Supercup zwischen Liverpool und Chelsea.

In Frankreich ist man stolz auf die Pionierin aus dem eigenen Land. «Glückwünsche an die Französin Stéphanie Frappart, erste Frau Schiedsrichter in der Champions League», twitterte das französische Außenministerium am Dienstag.

