Leverkusen dreht das Spiel gegen Budapest

Bayer Leverkusen ist trotz eines frühen Rückstandes erfolgreich in die neue Europa-League-Saison gestartet. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag zu Hause mit 2:1 (1:1) gegen den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest. Gegen die Mannschaft des früheren Bundesliga-Coaches Peter Stöger starteten die Gastgeber schwach und gerieten durch einen Treffer von Ryan Mmaee (8. Minute) früh in Rückstand.

Der Bundesliga-Sechste brauchte einige Zeit, um zurück ins Spiel zu finden. Exequiel Palacios (37.) und der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz (69.) sicherten dem Team von Coach Gerardo Seoane mit ihren Toren dann aber den enorm wichtigen Auftaktsieg in der Gruppe mit Betis Sevilla und Celtic Glasgow.

(L'essentiel/DPA)