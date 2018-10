Toppmöller: «Betis ist stärker als Milan»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Herr Toppmöller, wäre ein Unentschieden in Sevilla ein Traum für Sie?

Dino Toppmöller: Ich glaube nicht. Wir haben unseren Traum schon in Cluj realisiert. Außerdem mag ich keine Remis-Spiele. Schon als Aktiver habe ich ein 0:0 gehasst. Manchmal habe sogar lieber verloren, wenn wir wenigsten gut gespielt haben. Wenn wir 3:0 gewinnen, wäre das sicherlich die größte Leistung in der Geschichte unseres Clubs. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist...

Betis ist eine Mannschaft, die sehr viel Wert auf Ballbesitz legt. Wie liegt das Ihrer Mannschaft?

Ja, sie haben gerne den Ball. Ich mag diese Philosophie. Saubere Bälle, klarer Aufbau. Ich denken, man kann ein Spiel gewinnen, in dem man dem Gegner sein Spiel aufzwingt. Das haben wir auch schon gemacht. Aber glauben sie mir, Betis wird die Geduld nicht verlieren. Sie werden ihr Spiel durchziehen.

Wir kann man dieser Taktik entgegenwirken?

Wir müssen mit großer Laufbereitschaft dagegenhalten. Vor allem auf den Außenbahnen wird sehr viel Arbeit auf meine Spieler zukommen.

Worüber machen Sie sich in Sevilla am meisten Sorgen?

Über alles. Sie haben eine ausgeglichene Mannschaft, alle Spieler sind auf einem Top-Level. Ob sie nun mit Giovani Lo Celso oder Sergio Canales, William Carvalho oder Andrés Guardado auflaufen, es wird sehr schwer für uns. Betis ist stärker als Milan.

Auf Ihren Torwart wird wohl wieder viel Arbeit zukommen. Spielt Joé Frising oder Landry Bonnefoi?

Ich habe mit beiden Torhütern gesprochen. Die Antwort gibt es kurz vor der Partie. Es stimmt, das Joé in den vergangenen Wochen sehr viel gespielt hat, aber für einen Keeper ist das kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass die Erfahrung in so einem Spiel von großer Bedeutung ist.

Coachen Sie in der Europa League anders als in der BGL?

Nein, im Gegenteil. Die Automatismen müssen gleich bleiben. Der einzig echte Unterschied ist die Videoanalyse. Da man auf diesem Niveau von allen Mannschaften genug Material hat, kann man sich besser auf den Gegner vorbereiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Teams nicht ständig ihr System wechseln. In der BGL passiert das öfters.

Europa League, 2. Spieltag

FK Astana – Stade Rennes (16.50 Uhr)

Bayer Leverkusen – AEK Larnaca (18.55 Uhr)

FC Zürich – Ludogorez Rasgrad

RB Salzburg – Celtic Glasgow

Rosenborg Trondheim – RB Leipzig

Zenit St. Petersburg – Slavia Prag

Girondins Bordeaux – FC Kopenhagen

RSC Anderlecht – Dinamo Zagreb

Fenerbahce Istanbul – Spartak Trnava

FK Karabach Agdam – FC Arsenal

Worskla Poltawa – Sporting Lissabon

AC Mailand – Olympiakos Piräus

Betis Sevilla – F91 Düdelingen

Spartak Moskau – FC Villarreal (21 Uhr)

Glasgow Rangers – Rapid Wien

Eintracht Frankfurt – Lazio Rom

Apollon Limassol – Olympique Marseille

Malmö FF – Besiktas Istanbul

Sarpsborg 08 FF – KRC Genk

FK Krasnodar – FC Sevilla

Standard Lüttich – Akhisar Belediyespor

FK Jablonec – Dynamo Kiew

FC Chelsea – MOL Vidi FC

BATE Borissow – PAOK Saloniki

(Thomas Holzer/L'essentiel)