Barça verhindert Schmach in letzter Minute

Ein Eigentor von Kiko in der 83. Minute und ein von Sergio Ramos verwerteter Foulpenalty in der 88. Minute brachten Real Madrid den Sieg ein. Damit ist Santiago Solari, dem Interimstrainer nach der Entlassung von Julen Lopetegui, der erste Match in der Meisterschaft resultatmäßig gelungen. Die Leistung ließ allerdings zu wünschen übrig.

Bildstrecken Lopetegui bei Real entlassen, Conte folgt Tabelle:



1. FC Barcelona 11 31:14 24

2. Atlético Madrid 11 13:6 20

3. CD Alaves 10 14:9 20

4. FC Sevilla 10 22:13 19

5. Espanyol Barcelona 10 14:8 18

6. Real Madrid 11 16:14 17

7. UD Levante 10 16:15 16

8. Real Valladolid 11 9:9 16

9. FC Girona 11 13:14 16

10. FC Getafe 10 10:8 15

11. Celta Vigo 10 17:13 13

12. San Sebastián 10 12:13 12

13. Betis Sevilla 10 5:9 12

14. FC Valencia 11 7:9 11

15. SD Eibar 10 10:17 11

16. Athletic Bilbao 10 11:15 10

17. FC Villarreal 10 8:10 9

18. CD Leganes 11 9:16 9

19. Rayo Vallecano 11 12:23 6

20. SD Huesca 10 8:22 5

Dem FC Barcelona, der nach wie vor ohne den am Arm verletzten Lionel Messi auskommen muss, wäre beim Tabellenvorletzten beinahe seine jüngste Auswärtsschwäche zum Verhängnis geworden. Beim 3:2 gegen Rayo Vallecano im Madrider Vorort Vallecas drehte der Leader das Spiel zwischen der 87. und der 90. Minute dank einem Doppelschlag von Ousmane Dembélé und Luis Suarez, der schon das frühe 1:0 erzielt hatte. Es wäre Barcelonas viertes Auswärtsspiel in Folge ohne die Maximalausbeute gewesen.

Reals Stadtrivale Atlético spielt in der 11. Runde nur 1:1 bei Leganes. Antoine Griezmann brachte den Europa-League-Sieger in der 69. Minute mit einem schönen Freistoß verdient in Führung. Leganes schaffte entgegen dem Spielverlauf acht Minuten vor Spielende den Ausgleich durch Guido Carrillo. Griezmann verpasste den Siegtreffer in der Nachspielzeit mit einem zu hoch angesetzten Schuss. Mit 20 Punkten steht Atlético nach elf Spielen so schlecht da wie noch nie unter Trainer Diego Simeone.

Valencia strauchelt weiter

Valencia war in der letzten Saison nach elf Runden mit 27 Punkten ungeschlagen Zweiter. Zwölf Monate später ist der Champions-League-Teilnehmer, der am Mittwoch die Young Boys empfängt, in der unteren Tabellenhälfte klassiert und wartet weiterhin auf den zweiten Sieg. Seit dem 1:1 in Bern hat Valencia in der Meisterschaft keinen Treffer mehr erzielt. Auf das 0:0 in Bilbao folgte am Samstag ein 0:1 daheim gegen Girona.

Primera Division, 11. Spieltag:

Samstag:

CD Leganes – Atlético Madrid 1:1 (0:0)

Real Madrid – Real Valladolid 2:0 (0:0)

FC Valencia – FC Girona 0:1 (0:0)

Rayo Vallecano – FC Barcelona 2:3 (1:1)

Sonntag:

SD Eibar – CD Alaves (12 Uhr)

FC Villarreal – UD Levante (16.15 Uhr)

Real S. San Sebastián – FC Sevilla (18.30 Uhr)

SD Huesca – FC Getafe

Betis Sevilla – Celta Vigo (20.45 Uhr)

Montag:

Espanyol Barcelona – Athletic Bilbao (21 Uhr)



(L'essentiel/sda)