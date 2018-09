Für Hertha BSC ist der Höhenflug in der Fußball-Bundesliga erst einmal vorbei, Werder Bremen ist nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison dagegen nun der Bayern-Jäger Nummer eins. Die Norddeutschen gewannen am Dienstagabend gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:0) und stoppten damit die Erfolgsserie der Gäste. Während es für die Berliner am fünften Spieltag die erste Niederlage setzte, bleibt das Team von Trainer Florian Kohfeldt ungeschlagen.

Tabelle:



1. Bayern München 5 12:3 13

2. Werder Bremen 5 10:6 11

3. Hertha BSC 5 10:7 10

4. Borussia Dortmund 4 8:3 8

5. 1899 Hoffenheim 5 9:8 7

6. VfL Wolfsburg 4 8:7 7

7. Bor. M'gladbach 4 7:6 7

8. FSV Mainz 05 4 4:3 7

9. SC Freiburg 5 8:9 7

10. 1. FC Nürnberg 4 4:3 5

11. Fortuna Düsseldorf 4 4:4 5

12. FC Augsburg 5 7:8 5

13. RB Leipzig 4 6:8 5

14. Eintracht Frankfurt 4 5:6 4

15. Bayer Leverkusen 4 3:8 3

16. VfB Stuttgart 4 3:7 2

17. Hannover 96 5 4:9 2

18. FC Schalke 04 5 2:9 0

Vor 39.100 Zuschauern im Weserstadion brachten Martin Harnik (11. Minute) und Milos Veljkovic (45.) Werder vor der Pause verdient in Führung. Javairo Dilrosun (53.) gelang nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer für die Berliner, die nicht an ihre starke Leistung beim 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach anknüpfen konnten. Max Kruse sorgte per Foulelfmeter für das 3:1 (66.).

Mit Bremen ist zu rechnen

«Das war heute ein Spitzenspiel, die ganze Bundesliga hat auf uns geguckt. Und wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass mit uns zu rechnen ist», meinte Torschütze Kruse. Das sah auch Kollege Harnik so: «Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, und Tore sind nun mal die beste Bewerbung», sagte der Österreicher zur Konkurrenzsituation im Team.

Für Herthas Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger war das Ergebnis «enttäuschend, denn auch wir hatten gute Torchancen. In der ersten Halbzeit waren wir ebenbürtig. Wir haben nicht unverdient verloren», meinte er, «aber ein Punkt wäre heute trotzdem drin gewesen.»

Augsburg ärgert Bayern

Die Siegesserie von Tabellenführer Bayern München ist überraschend gerissen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am späteren Abend nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg hinaus und ließ damit zum ersten Mal in dieser Saison Punkte liegen. 1899 Hoffenheim gewann bei Hannover 96 mit 3:1 (1:0). Der SC Freiburg feierte drei Tage nach dem 3:1 in Wolfsburg erneut einen Überraschungssieg: Die Breisgauer bezwangen Schalke 04 mit 1:0 (0:0).

Bundesliga, 5. Spieltag:

Dienstag:

Werder Bremen – Hertha BSC 3:1 (2:0)

Bayern München – FC Augsburg 1:1 (0:0)

Hannover 96 – 1899 Hoffenheim 1:3 (0:1)

SC Freiburg – FC Schalke 04 1:0 (0:0)



Mittwoch:

Fortuna Düsseldorf – Bayer Leverkusen (18.30 Uhr)

Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr)

RB Leipzig – VfB Stuttgart

Bor. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg



