Ermittlungen zum Tod Maradonas ausgeweitet

Gut zwei Monate nach dem Tod der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona hat die Justiz die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf drei weitere Verdächtige ausgeweitet. Untersucht werde nun auch die Rolle eines Psychologen, eines Pflegers und einer Pflegerin, berichteten argentinische Medien am Dienstag unter Berufung auf eine Justizquelle. Die drei Verdächtigen sollen demnach noch in dieser Woche von der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in San Isidro befragt werden.

Der Psychologe und die beiden Pfleger sollen Maradona während seiner letzten Tage begleitet haben. Bereits kurz nach dem Tod Maradonas Ende November hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Mediziner Leopoldo Luque und die Psychiaterin Agustina Cosachov eingeleitet. Maradonas Töchter Dalma, Gianinna und Jana hatten zuvor Kritik geübt an der Art und Weise, wie Maradona zuletzt in seiner Residenz behandelt worden war. Die Fußball-Ikone hatte sich in Tigre nahe der Hauptstadt Buenos Aires von einer Gehirnoperation erholt. Dort starb Maradona am 25. November.

«Jana ist eine blöde Zicke»

Und Anfang Februar wurde bekannt, dass Maradona vom Ärzteteam nicht die Behandlung bekommen hat, die er für sein Krankheitsbild gebraucht hätte. In seinem Zimmer soll es weder Sauerstoff, noch einen Defibrillator und auch kein Alarmsystem gegeben haben. Zudem hatte es in Luques Team keinen Kardiologen. Und nicht nur das.

Mehrere Whatsapp-Chats zwischen Luque und der Psychiaterin Cosachov kamen ans Licht. Auch eines zwischen Luque und Maradonas Tochter Jana. Die 24-Jährige machte sich wenige Tage vor dem Tod ihres Vaters große Sorgen. Sie teilte es Leopoldo Luque mit. «Es geht ihm gar nicht gut. Er liegt seit 48 Stunden im Bett und ist sehr gereizt. Dabei war er am Sonntag noch ganz fit. Er wirkt wie der Diego aus dem Jahr 1986. Agustina (Cosachov) wird ihm eine stärkere Dosis des Medikaments gegen seine bipolaren Störung geben. Aber er ist auch sehr aufgedunsen. Können Sie ihm nicht einen Arzt schicken?» Janas Nachricht wurde von Luque ignoriert. Später schrieb Luque einem Kollegen: «Jana ist eine blöde Zicke. Sie will ihn einliefern lassen.»

Maradona starb im Alter von 60 Jahren

Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten, sein Tod im Alter von 60 Jahren sorgte für Bestürzung in der Welt des Sports. Das Leben des früheren Weltmeisters war nach seiner aktiven Karriere von vielen Aufs und Abs sowie von Drogen- und Alkoholabhängigkeit geprägt; Maradona hatte immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt er zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen.

