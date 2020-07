Österreichischer Fußballer springt aus dem Flugzeug

Ist das James Bond? Ein Stuntman? Ein Adrenalin-Junkie? Nein. Alles falsch. Es ist der Österreicher Adrian Grbic, der zu sehen ist, wie er in eine Propellermaschine steigt, dann springt und fällt. Bis er den Fallschirm öffnet und sicher auf dem Boden landet (siehe Video).

Es ist eine spektakuläre Vorstellung, die der FC Lorient für Grbic wählt. Und wohl auch eine teure und aufwendige. Aber vielleicht auch eine gerechtfertigte. Schließlich ist der 23-Jährige der neue Rekordtransfer des französischen Clubs. Rund 10 Millionen Euro überwies Lorient für Grbic an den Zweitligisten Clermont Foot. Bemerkenswert: Er ist erst der zehnte Österreicher, für den eine achtstellige Summe bezahlt wurde.

17 Tore in der letzten Saison

«Mein Wunsch war es, in Frankreich zu bleiben», erklärt der Angreifer, an dem auch Frankfurt, Marseille und Celtic Glasgow interessiert waren. Und: «Ich kann es kaum erwarten, für den FC Lorient zu spielen. Vor uns liegt eine große Herausforderung, und ich freue mich darauf, sie anzunehmen.»

Auch der Coach von Lorient, Christophe Pelissier, freut sich. Er sagt: «Er hat das Profil eines modernen Stürmers und verfügt über viele technische Qualitäten, insbesondere bei Freistössen, sowie eine großartige Spielintelligenz.»

Man darf also gespannt sein, ob Grbic so spektakulär einschlägt, wie er in seinem Vorstellungsvideo zu sehen ist. Die Voraussetzungen bringt er jedenfalls mit. In der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison erzielte der Österreicher 17 Tore für Clermont Foot.

Und wenn nicht, kann er sich ja bei Boisgard Quentin erkundigen, wie man untertaucht. Quentin ist nämlich vom FC Lorient mit einem aufwendigen Taucher-Video vorgestellt worden.

