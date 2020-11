Diego Maradona ist auf dem Weg der Besserung

Die Fußballwelt kann aufatmen. Der Fußball-Legende Diego Maradona geht es besser. So macht der 60-jährige Argentinier nach seiner Hirn-OP anfangs November große Fortschritte.

Das bestätigte sein Leibarzt Leopoldo Luque in Buenos Aires gegenüber mehreren Medien. «Diego ist in der Stimmung, das Krankenhaus schnell zu verlassen», sagte er. Und: «Wir checken gerade, ob das vielleicht schon am Dienstag oder am Mittwoch der Fall sein kann. Die Entwicklung ist sehr zufriedenstellend.»

«Was Kokain angeht, ist Diego völlig clean»

Dass sich Maradona so schnell erholt, war nicht zu erwarten gewesen. Vor ein paar Tagen hieß es nämlich noch, dass er im Krankenhaus bleiben muss wegen Entzugserscheinungen. Luque sagte da noch: «Er hat einige Verwirrtheitsepisoden wegen erzwungener Abstinenz. Er kann daher noch nicht entlassen werden.» Auch empfahl der Arzt seinem Schützling eine Entzugstherapie: «Was Kokain angeht, ist Diego völlig clean, aber beim Alkohol hat er Rückfälle.»

Wendet sich nun alles zum Guten? Scheinbar. Sollte Maradona wirklich bald die Klinik verlassen dürfen, war er etwas mehr als eine Woche im Krankenhaus. Der Weltmeister von 1986 war am 3. November in einer Privatklinik in Buenos Aires wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden.

Einen Tag zuvor war er in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte – und um sich medikamentös besser einzustellen, da er seit langem Antidepressiva einnimmt. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt.

(L'essentiel/Nils Hänggi)