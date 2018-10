SV Rödinghausen will «größte Party Deutschlands»

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat für den Fall einer Pokalsensation am Dienstag gegen Rekordsieger und Serienmeister FC Bayern München am Dienstagabend eine ganz große Sause angekündigt. «Dann steht Rödinghausen nicht mehr», sagte Mittelfeldspieler Franz Pfanne im Interview des TV-Senders Sport1: «Dann würden wir die größte Party schmeißen, die es wahrscheinlich je in Deutschland gab.»

Mittelfeldspieler Linus Meyer kündigte für einen Fall eines Sieges sogar an: «Dann laufe ich nackt zu Fuß in meine Heimat nach Hamburg.» Abwehrspieler Julian Wolff vermutete: «Dann kriegen wir den Mittwoch nicht mehr mit.» Und Trainer Enrico Maaßen versprach: «Wenn uns das gelingen sollte, ist hier drei Wochen Dorffest.» Der Verein aus der 10 000-Einwohner-Gemeinde in Ostwestfalen hatte in der 1. Runde gegen Zweitligist Dynamo Dresden gewonnen und empfängt am Dienstagabend in Osnabrück den FC Bayern.

Beim FC Bayern geht man wenig überraschend etwas nüchterner in die Partie, der Blick geht schon üner das Duell mit dem Viertligisten hinaus. «Wir sind wieder in der Erfolgsspur, aber wir möchten auch die nächsten Spiele gewinnen», sagte Trainer Niko Kovac. «Wir wollen im Pokal überwintern, in der Bundesliga die nächsten zwei Spiele gewinnen und in der Champions League einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.» Parallel zu weiteren positiven Ergebnissen soll aber auch die Leistungskurve ansteigen, um für Dortmund gewappnet zu sein.

DFB-Pokal, 2. Runde:

Dienstag:

Ch. Leipzig – SC Paderborn 07 (18.30 Uhr)

SSV Ulm 1846 – Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 – VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 – Hertha BSC

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV (20.45 Uhr)

SV Rödinghausen – Bayern München

1. FC Heidenheim – SV Sandhausen

FC Augsburg – FSV Mainz 05



Mittwoch:

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr)

SC Weiche Flensburg 08 – Werder Bremen

1. FC Köln – FC Schalke 04

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin

Holstein Kiel – SC Freiburg (20.45 Uhr)

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach– Bayer Leverkusen



(sw/L'essentiel/dpa)