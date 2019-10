Marc-​​André ter Stegen erhält Chance in DFB-​​Elf

Bundestrainer Joachim Löw gibt Marc-André ter Stegen im Duell mit Manuel Neuer die versprochene Bewährungschance in der deutschen Nationalmannschaft. Der Keeper des FC Barcelona wird am kommenden Mittwoch im Testspiel gegen Argentinien in Dortmund im Tor stehen. Captain Neuer soll vier Tage später beim EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland spielen.

Ter Stegen hatte nach den September-Länderspielen, bei denen er nicht zum Einsatz gekommen war, seine Enttäuschung kundgetan und damit die Torwartdebatte in Deutschland befeuert.

Einziger Neuling im 21-köpfigen Kader, das Löw am Freitag bekannt gab, ist der Leverkusener Offensivspieler Nadiem Amiri.

(L'essentiel/dpa)