Favre bleibt beim BVB – Meunier kommt

Als habe nie ein Zweifel an Lucien Favre bestanden: BVB-Sportdirektor Michael Zorc versuchte, aus dem Verbleib des Schweizers bei Borussia Dortmund keine große Sache zu machen. Aller Diskussionen zum Trotz darf sich der Cheftrainer von Borussia Dortmund ein drittes Mal bei der Meister-Jagd auf Serien-Champion FC Bayern München versuchen.

Sportdirektor Zorc bestätigte am Donnerstag, dass der in dieser Saison mehrfach in die Diskussion geratene Favre den BVB auch 2021 trainieren wird. Und dann nach zwei Vize-Meisterschaften die zuletzt achtmal in Folge triumphierenden Bayern stürzen soll. «Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison», sagte Zorc ruhig, quasi im Nebensatz: «Wir wollen da auch noch mal angreifen.»

Bester Punkteschnitt aller Trainer

Zorc kündigte auch baldige Gespräche über die Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages an: «Wir haben intern ein sehr großes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche sicher zu gegebener Zeit führen.» Favre drängt nicht darauf. «Ich habe einen Vertrag bis 2021, und es ist zu früh, darüber zu sprechen», sagte der Schweizer.

Der Trainer hat einige Argumente auf seiner Seite. Den mit 2,16 Punkten besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer. Den Vereinsrekord von 84 Saisontoren, den sein Team schon vor dem letzten Spieltag aufgestellt hat. Oder den Ein- und Aufbau zahlreicher Talente. Allen voran Jadon Sancho (20), Erling Haaland (19) und Giovanni Reyna (17).

«Bayern ist einen Tick besser»

Dem 62-Jährigen wurde aber immer wieder vorgeworfen, mit dem BVB die entscheidenden Spiele zu verlieren und insbesondere in diesen zu mutlos agieren zu lassen. Eine weitere Bewährungschance rettete ihm die starke Rückrunde, in der Dortmund trotz der erneuten Niederlage gegen die Bayern (0:1) bisher 39 Punkte holte. «Das ist eine sehr gute Bilanz», sagte Zorc: «Natürlich war die Hinrunde nicht wie erhofft. Aber wenn Bayern München 80 Punkte und mehr macht, wird es für jede Mannschaft in Deutschland schwer, davor zu landen.»

Auch Favre, der sich zumindest mit den öffentlichen Titel-Ansagen seiner Bosse oft schwertat, erklärte: «Wir haben unser Bestes gegeben. Aber Bayern ist einen Tick besser.» Man wolle natürlich «um den Titel mitspielen. Aber es ist schwer gegen Bayern. Und nicht nur gegen Bayern. Die Konkurrenz macht große Fortschritte.»

Zorc will Jüngere ranlassen

Sportchef Zorc, seit 1978 im Verein, hatte derweil am Mittwoch seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Ursprünglich war ein Rückzug im kommenden Sommer angedacht, auf Bitten von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der herausfordernden Corona-Zeit macht der 57-Jährige noch ein Jahr weiter. Dann ist aber wohl Schluss. «Ich bin noch sehr motiviert, wir wollen noch was erreichen», sagte Zorc: «Aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt da, dass man Jüngere ranlässt und andere Einflüsse in den Club lässt.» Was er nach 2022 mache, «darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht», sagte er: «Ich habe dann ja auch ein stattliches Alter erreicht.»

Der große Tag ist da!

Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin.

Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir.

Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD @BVB pic.twitter.com/EivUX5ikqT — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

Gedulden muss sich derweil Marco Reus (31). Seinen Einstieg ins Mannschaftstraining vor zwei Wochen habe der Kapitän abbrechen müssen, sagte Favre: «Die Hoffnung ist aber da, dass er am Anfang der neuen Saison fit ist.» Sein Freund Mario Götze (28) wird dann nicht mehr in Dortmund sein. Gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) wird er zum Abschied nicht spielen können, weil er nach der Geburt seines Sohnes noch nicht ins Teamtaining eingestiegen ist. Man werde Götze aber nochmal im Stadion verabschieden, sagte Zorc, «auch wenn es natürlich strange ist ohne Publikum». Die zweite BVB-Zeit des WM-Finaltorschützen von 2014 hätten sich «beide Parteien anders vorgestellt», gestand Zorc ein.

Thomas Meunier kommt zum BVB

Der Wechsel des belgischen Rechtsverteidigers Thomas Meunier vom französischen Meister Paris Saint-Germain zum BVB ist nun perfekt. Der 28-Jährige kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

«Thomas Meunier ist ein Spieler, der seine Qualität auf höchstem Niveau unter anderem in der Champions League und in der Nationalmannschaft über einen langen Zeitraum hinweg nachgewiesen hat und uns mit seiner Erfahrung richtig guttun wird», sagte Sportdirektor Michael Zorc. Meunier erklärte, der BVB spiele «genau den Fußball, den ich spielen möchte» und er wolle «wie schon mit Brügge und Paris auch mit Dortmund Titel gewinnen».

Mit den aktuell von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel trainierten Franzosen gewann Meunier dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal, mit dem FC Brügge je einmal die Meisterschaft und den Pokal. Für Belgien absolvierte er 40 Länderspiele und wurde 2018 mit den Roten Teufeln WM-Dritter. In Dortmund spielen mit Axel Witsel und Thorgan Hazard bereits zwei weitere Belgier.

(L'essentiel/dpa)