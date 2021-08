Michael Ballacks Sohn stirbt bei Quad-​​Unfall

Große Trauer bei Michael Ballack. Wie mehrere Medien in Portugal berichten, soll sein 18-jähriger Sohn Emilio mit einem Quad tödlich verunfallt sein. Der TV-Sender TVI24 vermeldet, dass der Unfall mitten in der Nacht auf Mittwoch in Troia passiert sein soll. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat die Familie Ballack dort ein Haus.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel/wed)