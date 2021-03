Haaland-​​Cousin ist ebenfalls eine Tormaschine

45 Tore und 11 Assists in 46 Pflichtspielen für Borussia Dortmund oder 18 Tore und zwei Assists in seinen bisherigen 13 Champions-League-Spielen – der 20-jährige Erling Haaland versetzt die Fußballwelt Woche für Woche ins Staunen. Der Norweger hat bereits einen Marktwert von über 110 Millionen Euro und alle Experten sind sich sicher: Das wird ein ganz Großer in der Geschichte des Fußballs.

Dass die Familie Haaland Fußball im Blut hat, ist bereits bekannt. Erlings Vater Alf-Inge Haaland absolvierte bereits 181 Spiele in der englischen Premier League. Bisher weniger bekannt: Mit Albert Braut Tjaaland hat Erling eine absolute Tormaschine als Cousin. Der 17-jährige Tjaaland spielt für Molde und schießt die norwegische Jugend-Meisterschaft kurz und klein mit 64 Toren in 37 Spielen.

Aber nicht nur das Tormaschinen-Dasein ist eine Gemeinsamkeit von Haaland und Tjaaland. Beide starteten ihre Karriere bei Byrne FK und auch Erling Haaland spielte bei Molde FK, bevor er via Red Bull Salzburg bei Borussia Dortmund landete. Und noch eine Gemeinsamkeit: Wie Haaland steht inzwischen auch Tjaaland auf dem Zettel diverser europäischen Top-Clubs.

