Bosse von United und Juve treten zurück

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.



talkSPORT sources understand.



Listen → https://t.co/VJgUHnHODz

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Superliga steht der neue Wettbewerb bereits vor dem Aus. Wie diverse Medien berichten, planen sechs Vereine den Rückzug aus der Superliga. In England stehen Chelsea, Arsenal, Manchester City und Manchester United vor dem Ausstieg. In Spanien soll es sich um Barcelona und Atlético Madrid handeln.

Barcelona-Präsident Laporte wird wie folgt zitiert: «Barça wird der Super League nicht beitreten, solange nicht die Fans dafür gestimmt haben. Es ist deren Klub, also ist es auch deren Entscheidung.» In Manchester rollen die Köpfe: Ed Woodward, der Vorsitzende von Manchester United soll zurückgetreten sein. In Turin ebenfalls: Präsident Andrea Agnelli soll seinen Rücktritt bekanntgegeben haben.

Noch am Dienstagmorgen sagte der designierte Präsident der Superliga, Real-Präsident Florentino Pérez: «Niemand kann aussteigen. Wir werden alle zusammen arbeiten. Alle Vereine haben die Verträge letzten Samstag unterschrieben.» In einigen Stunden soll es zu einer Konferenz der zwölf Vereine kommen.

Here is the moment Chelsea fans heard that their club was withdrawing from the Super league.



Simply BEAUTIFUL.



pic.twitter.com/WOekkz7UQO — Joe Pompliano (@JoePompliano) April 20, 2021

Proteste in London

Wegen der Pläne für eine neue exklusive Superliga im europäischen Fußball haben sich am Dienstagabend hunderte Menschen vor dem Stadion des englischen Erstligisten FC Chelsea in London zum Protest versammelt. Die Fans hielten Schilder und Banner in die Höhe, auf denen beispielsweise «No» (Nein) oder «RIP Football» (Ruhe in Frieden, Fußball) zu lesen war.

Zwölf Vereine haben sich vor zwei Tagen zur Gründung einer Superliga bekannt. Sie wollen damit der Champions League der Europäischen Fußball-Union UEFA Konkurrenz machen. Die Teilnahme an dem neuen Wettbewerb soll dabei bis auf wenige Plätze einem Kreis weniger Top-Vereine dauerhaft vorbehalten sein. Die Pläne stoßen jedoch auf breiten Widerstand bei Fans, Politik und Verbänden.

Andrea Agnelli? Der Juve-Boss will wohl auch nicht mehr. #Juventus #SuperLeague — DW Sport (@dw_sport) April 20, 2021

(L'essentiel/dpa/fss)