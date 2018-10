Doppelpack – wird Bolt etwa doch noch Profi?

Drei Fakten vorab: 1. Usain Bolt ist glühender Fußballfan. 2. Der im letzten Jahr zurückgetretene Sprinter strebt eine Zweitkarriere als Fußballprofi an. 3. Im August heuerte der 32-Jährige in Australien bei den Central Coast Mariners (in Gosford, 75 km nördlich von Sydney) an.

Und nun also das. Bolt zeichnet sich im Testspiel gegen Macarthur South West United als Doppeltorschütze aus. Der Jamaikaner erzielte das 3:0 und 4:0. «Mein erster Startelf-Einsatz und ich treffe zweimal, das ist ein tolles Gefühl. Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf und der Welt zeige, dass ich mich verbessere.»

Bildstrecke: Doppelpack von Usain Bolt

Dass es doch für einen Vertrag bei seinem Herzensclub Manchester United reicht, ist höchst unwahrscheinlich. Dasselbe gilt für ein Engagement bei Borussia Dortmund, wo er im März eine Trainingseinheit absolvierte (von einem bekannten Sportartikelhersteller eingefädelt). Aber es scheint möglich, dass man bald über ihn lesen wird, dass er seinen Traum von einer Profikarriere am Ende der Welt verwirklichte.

(L'essentiel/TA)