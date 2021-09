Fußball-​​Ikone Pele wurde Tumor entfernt

Der dreifache Fußball-Weltmeister Edson Arantes do Nascimento – kurz Pele – liegt in einem Krankenhaus in Sao Paulo (Bra) auf der Intensivstation. Dem 80-Jährigen wurde am Samstag ein Tumor aus dem Dickdarm entfernt. Ob er bösartig ist, werden weitere Tests zeigen.

«Gott sei gedankt, es geht mir gut. Ich bin es gewohnt, mit euch großartige Siege zu feiern», schreibt Pele auf Instagram. «Ich werde dieses Match mit einem Lächeln im Gesicht bestreiten, mit Lebensfreude, umgeben von meiner lieben Familie und Freunden.»

Pele hat seit einigen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Nach einer Hüfttransplantation litt er laut seinem Sohn an psychischen Problemen. Der Ex-Kicker dementierte diese Darstellung jedoch.

Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pele ist nach wie vor Rekord-Torschütze Brasiliens. In 92 Länderspielen traf er 77 Mal.

(L'essentiel/ee)