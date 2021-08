Real bietet nun 179 Millionen Euro für Mbappé

Nachdem Real Madrid ein erstes Angebot über rund 157 Millionen Euro für den 22-jährigen Franzosen abgegeben hatte, lehnten die Pariser ab. Nun hat der spanische Rekordmeister offenbar nachgebessert. Wie diverse Medien berichten, bieten nun die Königlichen 179 Millionen Euro. Mit dieser Ablösesumme würde Real genau so viel Geld ausgeben, wie PSG 2017 Monaco für Mbappé bezahlt hatte.

Zuvor hatte es geheißen, PSG wolle rund 221 Millionen Euro für den Weltmeister. Es scheint so, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die beiden Vereine finden. Klar ist, Real will Mbappé und der 22-jährige Franzose will zu den Madrilenen.

Sollte Mbappé PSG also verlassen, wäre der Weg frei für Cristiano Ronaldo. Über den Wechsel des Portugiesen nach Paris wurde ebenfalls schon spekuliert. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, dass Ronaldo einen neuen Vertrag bei Manchester City unterschreiben wird.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)