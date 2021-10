Barcelona-​​Talent Pedri kostet nun eine Milliarde

Rund eine Milliarde Euro – so viel muss ein Verein in Zukunft für das spanische Talent Pedri aufrufen. Im Rahmen der neusten Vertragsverlängerung beim FC Barcelona steigt die Ausstiegsklausel drastisch an. Der 18-Jährige wird bei den Katalanen einen neuen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Am Freitag um 13.30 Uhr soll es zur Vertragsunterschrift kommen – in einer privaten Zeremonie mit dem Präsidenten.

Pedri absolvierte seit der Saison 20/21 56 Einsätze für Barcelona. In der spanischen Nationalmannschaft wurde er bereits zu einem wichtigen Eckpfeiler. An der EM und Olympia stand Pedri im Einsatz. Er hat einen Marktwert von 80 Millionen und ist damit der teuerste Spieler unter 19 im Fußball.

(L'essentiel/fss )