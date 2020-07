Jürgen Klopp wohnt jetzt in einer Männer-​​WG

Die Corona-Krise hat das Leben von Jürgen Klopp gehörig durcheinander gewirbelt. Während er Liverpool zum Titel führte, reiste seine Frau Ulla zurück nach Deutschland. Weil sie nun länger nicht mehr in England weilte, hat Klopp eine Männer-WG gegründet.

Seit Kurzem lebt er in einer Wohngemeinschaft mit Liverpool-Medienchef Matt McCann. «Wenn man aus dem Schwarzwald kommt, dann lebt man nicht in einer WG, sondern in einer geordneten Beziehung», sagte Klopp lachend gegenüber «SWR Sport» .

Verantwortlich für die Wäsche

Der 53-Jährige verrät, dass es zwischen den beiden Männern eine knallharte Aufgabenverteilung gibt. Klopp ist für die Wäsche zuständig, McCann spült das benutzte Geschirr.

Der Reds-Coach sprach auch über seine Zukunftspläne. Nach seiner Tätigkeit bei Liverpool – sein Vertrag läuft noch vier Jahre – könnte er sich eine einjährige Auszeit vorstellen. Danach sei er offen für neue Aufgaben: «Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben genau das, worauf ich gerade Bock habe. Vielleicht ist das ein Verein, vielleicht eine Nationalmannschaft.» Aber in fünf Jahren könne die Welt schon wieder ganz anders aussehen.

Nach Deutschland will er auf jeden Fall zurückkehren. «Nach meiner Karriere definitiv. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde ich sogar in Mainz leben.» Zunächst freut er sich aber auf Besuche in seiner Heimat nach der Saison. Dort wolle er «mal wieder ins Restaurant gehen und die neue Normalität in Deutschland genießen.»

(L'essentiel/heute.at/lai)