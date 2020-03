Union und Frankfurt richten Geisterspiele aus

Die Vorbereitungen auf das Heimspiel gegen den ⁦@FCBayern⁩ laufen ⚪️ Morgen Vormittag trainieren wir nochmal öffentlich, danach bleiben die Tore zu #fcunion #eisern #fcufcb pic.twitter.com/S9JwajukA4 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 10, 2020

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München an diesem Samstag wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Das zuständige Bezirksamt gab am Mittwoch eine entsprechende Anordnung bekannt, nachdem es tags zuvor widersprüchliche Angaben vom Bezirk und vom Verein gegeben hatte.

Im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Basel darf Eintracht Frankfurt vor vollen Rängen spielen, muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag aber ohne Zuschauer austragen. Dies hat das Gesundheitsamt Frankfurt entschieden. «Wir sind natürlich froh, dass die Partie durchgeführt wird», sagte Eintracht-Vorstand Frank Hellmann am Mittwoch mit Blick auf das Basel-Spiel am Donnerstag (18.55 Uhr).

«Entscheidung ist ein Grenzfall»

Der zuständige Frankfurter Stadtrat Stefan Majer erklärte, man sei dabei der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt. «Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es einen kühlen Kopfes», begründete Majer die Entscheidung, die Partie weder abzusagen noch das Publikum auszuschließen. Zugleich betonte Majer: «Diese Entscheidung ist ein Grenzfall.»

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, verwies darauf, dass die Fangruppen beider Teams nicht aus Risikogebieten kämen. «Wir haben eine andere Situation als in Italien oder Mönchengladbach. In Hessen gibt es 35 Fälle bei sechs Millionen Einwohnern», sagte Gottschalk. «Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man sich da infizieren kann, liegt bei Null.»

Erkältete sollen zu Hause bleiben

Anders verhalte es sich mit dem Bundesligaspiel der Eintracht gegen Mönchengladbach, weshalb dafür ein Zuschauerausschluss verhängt wurde. «Da erwarten wir Fans aus einer Region, wo es Übertragungen gegeben hat», sagte Gottschalk.

Für das Achtelfinal-Hinspiel des hessischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag gelten zumindest Auflagen. So forderte die Eintracht alle erkälteten oder erkrankten Personen oder andere Risikopatienten dazu auf, dem Stadion fern zu bleiben. Zudem wird das medizinische Fachpersonal vor Ort verstärkt und muss das Stadiondach geöffnet bleiben. «Die körperliche Unversehrtheit steht ganz oben», sagte Hellmann.

Diese Spiele Bundesligaspiele finden am Wochenende ohne Zuschauer statt:

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn (13. März) Borussia Dortmund – FC Schalke (14. März) 1. FC Köln – Mainz 05 (14. März) TSG Hoffenheim – Hertha BSC (14. März) Union Berlin – Bayern München (14. März)

(L'essentiel/dpa)