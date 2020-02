Bayern erobern nach Überfall auf Köln Tabellenspitze

Der FC Bayern München hat sich eindrucksvoll die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga zurückgeholt. Die Müncher Spielten die Hausherren aus Köln in der Anfangsviertelstunde regelrecht an die Wand. Am Ende gewann der Rekordmeister das Spiel mit 4:1.

Robert Lewandowski eröffnete nach drei Minuten den Überfall mit seinem Saisontreffer. Kaum zwei Minuten Später war Kingsley Coman zur Stelle und erhöhte auf 0:2 ehe die Kölner richtig auf dem eigenen Rasen angekommen waren. In der zwölften Minute besorgte Serge Gnabry dann die 0:3 Pausenführung. Danach nahmen die Bayern etwas das Tempo aus dem Spiel, hatten die Kölner aber zu jeder Zeit unter Kontrolle. Das zeigte sich besonders, wenn die Bayern erneut überfallartig zu Angriffen auf das Kölner Tor ansetzten.

Für die Geisböcke ging es nach der Machtdemonstration der Münchner nur noch darum den Schaden in Grenzen zu halten. Aber die Halbzeitansprache ihres Trainers schien die Kölner erreicht zu haben. Zum Auftakt der zweiten Hälfte waren die Männer aus der Domstadt deutlich wacher als im ersten Durchgang und konnten sich Chancen herausspielen. Aber die Gäste lässt das Angriffspressing der Hausherren kalt. So gelingt Gnabry mit seinem zweiten Treffer im Spiel der Ausbau der Gästeführung. Mit einer tollen Einzelleistung lässt der Nationalspieler drei Kölner alt aussehen. Die Kölner beweisen allerdings Haltung und werden für ihre Mühen in der 70. Minute belohnt. Winterneuzugang Mark Uth bezwingt Manuel Neuer im Gehäuse der Bayern. Aber mehr als dieser Anschlusstreffer blieb den Kölnern verwehrt. So bleibt es am Ende beim 4:1 für den FC Bayern, der damit die Leipziger wieder von der Tabellenspitze vertreibt.

(l'essentiel/dpa)