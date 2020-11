Liverpool gehen die Abwehrspieler aus

Die Mission Titelverteidigung in der Premier League gestaltet sich für den FC Liverpool schwierig. Trainer Jürgen Klopp bricht seine Stammverteidigung weg. Erst verletzte sich sein Abwehrchef kurz nach dem Saisonbeginn beim Skandal-Derby gegen Everton: Virgil van Dijk zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird nach einer Knieoperation in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Im selben Spiel fiel auch Neuzugang Thiago Alcantara aus, den Richarlison mit einem Rot-Tackling außer Gefecht setzte. Mit Fabinho, der Van Dijk vertreten hatte, ist eine weitere Defensivkraft angeschlagen. Der Brasilianer kann wohl nach der aktuellen Länderspielpause zurückkehren. Mit Trend Alexander-Arnold verletzte sich zudem der Stamm-Rechtsverteidiger im Spitzenspiel gegen Manchester City (1:1). Er verpasst die Länderspielpause mit England; ob und wie lange er danach noch ausfällt, ist unklar.

Gomez verletzt sich beim Nationalteam

Am Mittwoch der nächste Rückschlag: Der zuletzt stark spielende Joe Gomez, der in der Abwehr immer mehr zum neuen Chef avanciert ist, verletzte sich im Training mit der englischen Nationalmannschaft am Knie. Wie schwer das Ausmaß der Verletzung ist, war zunächst nicht bekannt. Der 23-Jährige befand sich laut dem Sender BBC in Behandlung und reiste vorzeitig zu seinem Club zurück, um sich genaueren Untersuchungen zu unterziehen. Die Hiobsbotschaft kam dann am Donnerstag. Der Nationalspieler musste sich einer Operation am linken Knie unterziehen wegen einer Sehnenverletzung, teilte der Verein mit. Es sei wahrscheinlich, dass der Spieler für einen großen Teil der Spielzeit 2020/21 ausfalle, hieß es weiter. Noch gibt es aber keinen konkreten Zeitplan für seine Rückkehr.

Sollte Gomez wirklich lange ausfallen, wird es eng. Mit Joel Matip ist nur mehr ein weiterer erfahrener Innenverteidiger im Kader. Nathaniel Phillips (23) und Sepp van den Berg (17) könnten zu ihrer Chance kommen. Rechtshinten würde Neco Williams (19) Alexander-Arnold ersetzen. Keine idealen Voraussetzungen im Kampf um die englische Titelverteidigung.

(L'essentiel/DPA/heute/erh)