Cristiano Ronaldo mit Glück und Köpfchen

Ein Kopfballtor von Cristiano Ronaldo nach gut einer Stunde entschied den italienischen Supercup zwischen Juventus und Milan zugunsten der Turiner.

Das in Jidda in Saudi-Arabien ausgetragene Match zwischen dem Meister und dem Pokalsieger musste einen Rekordsieger dieses Wettbewerbs hervorbringen, denn Juventus und Milan hatten den Supercup je sieben Mal gewonnen. Den alleinigen Rekord mit acht Siegen hält nach dem knappen 1:0 jetzt also Juve. Die Turiner hatten in der vergangenen Saison das Double geholt, sodass Milan als Verlierer des Pokalfinales nachrückte.

Das einzige Tor des Spiels war zunächst umstritten. Kamerabilder konnten zuerst nicht belegen, ob Ronaldo nach der Vorlage von Miralem Pjanic im Abseits stand oder nicht. Später aber konnte man erkennen, dass der Portugiese beim Treffer auf gleicher Höhe wie Ricardo Rodriguez stand.

Frauen durften ins Stadion

Die Rossonieri mussten die letzten 20 Minuten zu zehnt spielen, nachdem der Ivorer Franck Kessie nach einem üblen Foul die rote Karte gesehen hatte.

Der Austragungsort dieses Duells war höchst umstritten, vor allem in Italien war im Vorfeld heftig über das Finale diskutiert worden. Frauen durften zwar das Spiel im Stadion anschauen, aber nur in Begleitung. Und die weiblichen Fußball-Fans mussten in abgegrenzten Familienzonen Platz nehmen.

(L'essentiel/fal/sda)