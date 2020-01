Das peinliche Video vom neuen BVB-​​Wunderkind

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich ist Youngster Erling Haaland für seine Treffsicherheit bekannt. In 14 Liga-Spielen für RB Salzburg erzielte der 1,94m-Hühne 16 Tore – in der Champions League sind es acht. In einem kürzlich aufgetauchten Video haut der Norweger jedoch öfter mal daneben.

Die Rede ist nicht von seiner Stürmerqualität, sondern von seinem Gesangstalent – oder besser den Tönen, die er nicht einmal ansatzweise trifft. Das Video zeigt den 16 Jahre jungen Haaland rappend mit der Gruppe Flow Kingz. Und Haaland kann auch mit ausgefallenen Tanzeinlagen begeistern.

Ein anderer Fußballer hat seine Musikkarriere wesentlich erfolgreicher vorangetrieben: Kevin-Prince Boateng. Der 30-Jährige steht zurzeit bei der Fiorentina unter Vertrag – und ist erfolgreich im Rap-Geschäft unterwegs. Sein im Juli erschienener Song «Bella Vita» hat auf YouTube über eine Million Klicks generiert.

Schon in den ersten 21 Stunden erreichte das Video knapp 80.000 Video-Aufrufe. (Quelle: YouTube)

Schon 2011 bewies Boateng seine musikalische Ader. Bei der Meisterfeier mit der AC Milan imitierte er den Moonwalk von Pop-Legende Michael Jackson.

Kevin Prince Boateng lässt sich von seinen Teamkollegen beim Tanzen feiern. (Quelle: Youtube)

