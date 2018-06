Gilles Muller rutscht in Weltrangliste weiter ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für Gilles Muller läuft die diesjährige Saison einfach nicht rund. Im keinem Turnier kam Luxemburger Tennis-Profi ins Rollen. Meist packte er nach der ersten oder zweiten Runde die Koffer. Das schwache Abschneiden machte sich auch in der Weltrangliste bemerkbar. Nachdem er von wenigen Tagen von Platz 36 auf Platz 46 fiel, ging es in dieser Woche um 14 weitere Plätze auf Rang 60 bergab.

Zurück an der Spitze ist der Mallorquiner Rafael Nadal. Er verdrängte Roger Federer und ist wieder die Nummer eins der Welt. Dahinter folgen Alexander Zverev aus Deutschland, der Argentinier Juan Martin Del Porto und der Kroate Marin Cilic.

Zuletzt stand «Mulles» im Jahr 2014 auf Platz 60. Bereits am heutigen Montag bietet sich ihm die nächste Gelegenheit wieder einige Plätze gut zu machen: Im englischen Eastbourne trifft er auf den Australier John Millman. In der kommenden Woche startet das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon.

(sw/L'essentiel)