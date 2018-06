Gilles Muller sackt in der Weltrangliste ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Jahr 2018 ist nun schon fast zur Hälfte vorüber - und Tennisprofi Gilles Muller sucht weiter nach seiner Galaform aus dem Vorjahr. Durch seine zwei Turniersiege in Sydney und 's-Hertogenbosch hatte sich der Luxemburger bis auf Platz 21 der Weltrangliste hochgespielt. Doch nun folgt der Absturz.

In der am Montag aktualisierten Rangliste fällt Muller um satte 14 Plätze zurück und steht jetzt auf Rang 46. Der Linkshänder startet zu Wochenanfang beim ATP-Turnier in Queens. Den Auftakt bestreitet er um 13 Uhr gegen den Kanadier Denis Shapovalov.

An der Spitze gab es erneut einen Wechsel. Roger Federer zog durch seinen Turniersieg in Stuttgart wieder an Rafael Nadal vorbei.

(hej/L'essentiel)