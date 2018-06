Molinaro und Minella weiter im Gleichschritt

Zwei der letzten acht Spielerinnen beim ITF-Turnier in Stuttgart kommen aus dem Großherzogtum. Tennisprofi Mandy Minella machte es am Donnerstag in ihrem Achtelfinale vor, Eléonora Molinaro zog am Freitag nach.

Minella zeigte sich im Duell mit der Deutschen Lena Ruffer in Spiellaune und fegte ihre Kontrahentin mit 6:2 und 6:1 vom Platz.

Molinaro in zwei Tagen

Molinaro musste gegen Ylena In-Albon härter kämpfen. Der erste Satz ging mit 6:2 an die Schweizerin. Doch dann drehte die Luxemburgerin die Partie und holte sich Satz zwei mit 6:4. Der dritte Satz musste am Donnerstag beim Stande von 2:1 für Molinaro abgebrochen werden. Am Freitag wurde das Spiel fortgesetzt und die 17-Jährige siegte im entscheidenden Durchgang mit 6:4.

Minella trifft nun auf Pemra Ozgen aus der Türkei. Molinaro bekommt es mit der Deutschen Anna Zaja zu tun.

(L'essentiel)