Muller rutscht bei Australian Open nach vorne

Das beste Jahr seiner Karriere liegt hinter ihm – nun steht für Gilles Muller das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2018 an. Bei den in der kommenden Woche startenden Australian Open wird das Luxemburger Tennis-Ass als Nummer 23 der Setzliste geführt.

Durch die Absagen der in der Weltrangliste besser platzierten Andy Murray und Kei Nishikori rückt Muller zwei Ränge nach vorne. Am Freitag wird «Mulles» seinen Gegner zugelost bekommen.

Doch zuvor steht für Muller die Titelverteidigung an. Beim ATP-Turnier in Sydney hatte er vergangenes Jahr überraschend seine ersten Trophäe auf der Tour gewonnen. In der ersten Runde hat der Linkshänder nun ein Freilos, am Mittwoch trifft er dann in Runde zwei auf den Australier John Millman.



(hej/L'essentiel)