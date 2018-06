«Mulles» zieht gegen Cilic den Kürzeren

Gilles Muller muss abermals früh die Koffer packen. Beim ATP-Turnier in Queens schied der in der Weltrangliste auf Platz 46 gelistete Luxemburger aber erhobenen Hauptes aus. «Mulles» verlangte der Nummer 6 der Welt, dem Kroaten Marin Cilic in London, viel ab und musste sich erst nach einer Stunde und 44 Minuten geschlagen geben.

Am Ende hieß es 6:4, 3:6 und 3:6 aus Sicht des Tennisprofis aus dem Großherzogtum. Auch wenn der Kroate nach einem fahrigen Start immer besser in die Partie kam und am Ende keine Zweifel an seinem Sieg aufkommen ließ, bewies Muller, dass seine Formkurve nach einer für ihn bisher enttäuschenden Saison wieder nach oben zeigt.

Cilic bekommt es am Freitag in der Runde der letzten Acht mit dem US-Amerikaner Sam Querrey (13.) zu tun.

(sw/L'essentiel)