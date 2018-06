Minella und Molinaro siegen in Stuttgart

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein seltener Anblick. Mandy Minella und Eléonora Molinaro spielen in dieser Woche beide beim ITF-Turnier in Stuttgart-Vaihingen mit. Runde eins haben beide Tennispielerinnen aus Luxemburg erfolgreich hinter sich gebracht.

Minella trat gegen die topgesetzte Serbin Nina Stojanovic an. Nach mäßigem Start fand die 32-Jährige immer besser in die Partie und setzte sich am Ende mit 4:6, 6:3 und 6:3 durch.

Ebenfalls in drei Sätzen gewann Molinaro. Die 17-Jährige ließ ihre Gegnerin Laura-Ioana Andrei aus Rumänien mit 6:1, 4:6 und 6:3 abblitzen.

(L'essentiel)