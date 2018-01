Federer kratzt an der Spitze – Muller bleibt auf Rang 28

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Spitze der Tennis-Weltrangliste wird der Abstand immer kleiner. Nach seinem Sieg bei den Australian Open rückt Roger Federer immer näher an seinen Dauerrivalen Rafael Nadal heran, der bereits im Viertelfinale ausschied. Mit 9760 Punkten liegt Nadal aber noch an der Spitze. Federer hat nun 9605 Punkte. Bei kommenden Turnieren könnte es bei den Herren zu einer Wachablösung kommen.

Der Luxemburger Gilles Muller bleibt nach dem Turnier in Melbourne, wo er die dritte Runde erreicht hat, auf Platz 28 der Weltrangliste. Der Linkshänder liegt knapp vor dem Südkoreaner Hyong Chung, der dank seines Halbfinaleinzugs 29 Plätze gut gemacht hat.

Bei den Damen hat Caroline Wozniacki den ersten Platz der Weltrangliste zurückerobert. Die 27-jährige Dänin feierte in «Down Under» ihren ersten Grand-Slam-Titel. Zwischen 2010 und 2012 war sie zuletzt die Nummer eins der WTA-Rangliste.

(jg/L'essentiel)