Muller scheidet in Australiens Gluthitze aus

Ein ungeschriebenes Gesetz bei Grand-Slam-Turnieren ist, lange anstrengende Matches in den ersten Runden zu vermeiden. Gegen Malek Jaziri hat der Luxemburger Gilles Muller (28. der Weltrangliste) diese Faustregel bereits in der zweiten Runde gebrochen. Das Spiel ging über die volle Distanz von fünf Sätzen und endete nach rund vier Stunden mit 7:5, 6:4, 6:7, 3:6 und 6:2.

Vielleicht war es auch ein Stück weit diesem Mammut-Match geschuldet, dass «Mulles» in der Nacht zum Freitag beim Turnier in Melbourne die Segel streichen musste. Denn auch das Spiel gegen den Spanier Pablo Carreño Busta hatte es in sich. Dieses Mal ging es zwar «nur» über vier Sätze ( 6:7, 6:4, 5:7, 5:7), allerdings zeigte das Thermometer auf dem Platz 40 Grad im Schatten an.

Hitzeschlacht endet nach dreieinhalb Stunden

Nachdem der Luxemburger den ersten Satz erst im Tie-Break abgeben musste, kam er im zweiten Durchgang stark zurück und nahm dem Weltranglisten-Elften im ersten Spiel den Aufschlag ab. In der Folge entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Obwohl Muller beim Stand von 5:6 im anschließenden Spiel mit 40:15 führte, konnte er den Punkt nicht holen, sodass Satz drei wieder an den Spanier ging.

Ähnlich eng ging es im letzten Satz zu. Nach rund dreieinhalb Stunden erspielte sich Busta zwei Matchbälle, von denen Muller lediglich den ersten abwehren konnte.

(sw/L'essentiel)