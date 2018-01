Mandy Minella fiebert Comeback entgegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tennisspielerin Mandy Minella fiebert nach ihrer Babypause ihrem Comeback entgegen. Seit Wimbledon im vergangenen Juli stand sie nicht mehr auf dem Court. Am 30. Oktober kam die kleine Emma Lina zur Welt. Nun scheint alles ganz schnell zu gehen.

Schon nächste Woche könnte es so weit sein. Denn die 32-Jährige hat sich beim ITF-Turnier in Grenoble angemeldet. Dort will sie ihren Tennisschläger wieder schwingen: «Die Erholung nach der Geburt verläuft sehr gut. Ich stehe auf der Grenoble-Liste, aber ich weiß noch nicht, ob ich teilnehmen werde. Alles hängt vom Training diese Woche ab» sagte sie im Interview mit L'essentiel.

Die Entscheidung fällt in den nächsten Tagen. Seit Ende 2017 trainiert die junge Mutter mit ihrem Trainer und Ehemann Tim Sommer wieder regelmäßig auf dem Tennisplatz und macht sich damit viel früher als gedacht bereit für neue Turniere. Vor der Geburt ihrer Tochter plante Minella erst im «März oder April» auf den Platz zurückzukehren.



(Nicolas Chauty/L'essentiel)