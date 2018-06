Minella zieht kampflos ins Viertelfinale ein

Es läuft für Tennis-Profi Mandy Minella. Nach ihrer Babypause hat sich die Luxemburgerin wieder zurück auf den Platz gekämpft. Nach ihrem Sieg in Essen lässt sie sich auch in Klosters (Schweiz) nicht aufhalten.

Eigentlich sollte Minella in der zweiten Runde gegen die Lokalmatadorin Joanne Zuger antreten. Die Schweizerin zog jedoch zurück, sodass die 32-Jährige kampflos im Viertelfinale steht.

In der ersten Runde setzte sich Minella mit 7:5 und 6:0 gegen Catherine Gulihur aus den USA durch.

After a difficult 1st set, Mandy eventually found her feet on the Klosters clay. From *4-5 down, she won 9 games in a row and lost only 9 points during the 2nd set to seal a 7-5 6-0 win over Catherine Gulihur



She'll play her R2 tomorrow against a Swiss WC, Joanne Zuger. pic.twitter.com/zqJAUPCRkT