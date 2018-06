Muller nach gutem Start chancenlos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die schlechten Nachrichten für Gilles Muller reißen nicht ab. Der Luxemburger Tennisprofi war am Montag in der Weltrangliste auf Platz 60 abgerutscht. Am Mittag musste er beim ATP-Turnier im englischen Eastbourne gegen John Millman ran. Es setzte eine 7:6, 3:6, 2:6-Niederlage.

Der erste Satz war ausgeglichen und Muller konnte sich im Tiebreak trotz eines 1:5-Rückstandes noch mit 7:5 durchsetzen. Doch Millman verdaute diesen Nackenschlag gut, während «Mulles» zunehmend Probleme bekam. So ging Satz Nummer zwei verdient an den Australier.

Im dritten Durchgang konnte Muller den Hebel nicht mehr umlegen und verlor letztlich ohne echte Chance.

