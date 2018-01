Muller entscheidet Vier-​​Stunden-​​Krimi für sich

Gilles Muller ist eine Runde weiter. Der Luxemburger, Nummer 28 der Welt, setzte sich in der Nacht zu Mittwoch hiesiger Zeit in einem umkämpften Fünf-Satz-Match mit 7:4, 6:4, 6:7, 3:6 und 6:2 gegen den Tunesier Malek Jaziri (28.) durch.

«Mulles» tat sich phasenweise schwer, obwohl er gleich die ersten beiden Sätze für sich entscheiden konnte. So kam es zu einem Marathon-Match, dass er am Ende doch noch zu seinen Gunsten umbiegen konnte. Bleibt zu hoffen, dass sich der Luxemburger gut erholen kann. Im Sechzehntelfinale wartet der Spanier Carreno Busta, der eine Runde weiter ist, weil sein französischer Gegner Gilles Simon aufgeben musste.

Gilles Muller loses two-set lead, falls behind a break in fifth, and still finds a way to come out on top!



