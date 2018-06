Muller trifft in Wimbledon auf Lucky Loser

Michael Mmoh heißt der erste Gegner von Luxemburgs Tennis-Ass Gilles Muller in Wimbledon. Der 20-jährige Amerikaner hatte in der Qualifikation sein drittes Match verloren, zog dennoch als Lucky Loser ins Hauptfeld. Er liegt in der Weltrangliste auf Platz 119. Das Spiel ist für den kommenden Montag angesetzt.

Muller ist in den vergangenen Wochen auf Rang 60 der Liste abgerutscht. An das altehrwürdige Turnier in London hat der 35-Jährige aber sehr gute Erinnerungen. Im vergangenen Jahr besiegte «Mulles» Rafael Nadal in einem spektakulären Duell mit 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13 und beherrschte für einen Tag die Schlagzeilen in der Tenniswelt.

(L'essentiel)