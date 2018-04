Muller besiegt Mayer glatt in zwei Sätzen

Die geballte Erfahrung stand am Montagnachmittag in Monte Carlo auf dem Tennis-Platz. Beim ATP-Turnier in Monaco traf der Luxemburger Gilles Muller in Runde eins auf den Deutschen Florian Mayer. Beide gehören mit ihren 34 Lenzen zu den Oldies auf der Tour. Muller wirkte an diesem Tag aber frischer und kam durch ein 7:5 und 6:4 in die nächste Runde.

Auf Muller, derzeit die Nummer 28 der Welt, wartet in der zweiten Runde wieder ein Deutscher. Der ist ein paar Jahre jünger und steht auf Platz vier der Weltrangliste. Der Luxemburger Linkshänder wird es mit Alexander Zverev (20 Jahre) zu tun bekommen. Der hatte zunächst ein Freilos und noch nicht in das Turniergeschehen eingegriffen.

(L'essentiel)