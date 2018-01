Muller schlägt Millman nach hartem Kampf

Die Mission Titelverteidigung hat für Tennis-Profi Gilles Muller erfolgreich begonnen. Der Luxemburger traf am Mittwoch beim ATP-Turnier in Sydney in Runde zwei auf John Millman. «Mulles» setzte sich in einer umkämpften Partie mit 7:6 (7:5) und 6:4 durch.

Das Spiel begann alles andere als vielversprechend für Muller. Bereits bei seinem zweiten Aufschlagspiel kassierte er ein Break zum 1:2. Beim Stande von 4:5 aus der Sicht des Luxemburgers vergab der Australier zwei Satzbälle. Stattdessen glich Muller zum 5:5 aus und gewann schließlich auch den Tiebreak.

Im zweiten Durchgang gelang dem 34-jährigen Linkshänder das einzige Break zum 3:2. Danach ließ Muller bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen. Im Viertelfinale trifft er auf den Franzosen Benoit Paire.

23 shot rally!



Epic tennis from both ???????? @johnhmillman and ???????? Gilles Muller pic.twitter.com/bI9Edz5S7G — #7TENNIS (@7tennis) 10. Januar 2018

