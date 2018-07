Mandy Minella ist im Doppel ohne Chance

Das ging fix! Die Luxemburgerin Mandy Minella trat am Freitag mit Anastasija Sevastova aus Lettland in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz in Wimbledon an. Ihre Gegnerinnen Garcia Perez (Spanien) und Fanny Stollar (Ungarn) waren allerdings eine Nummer zu groß.

Das Tennismatch dauerte gerade einmal 49 Minuten. Perez und Stollar setzten sich locker mit 6:1 und 6:2 durch.

(L'essentiel)