Gilles Muller startet mit Niederlage ins neue Jahr

Tennisprofi Gilles Muller hat beim ATP-Turnier in Brisbane zum Start ins neue Jahr den Sprung in die zweite Runde verpasst. Die Luxemburger Nummer 25. der Welt unterlage am Dienstag dem Südkoreaner Chung Hyeon mit 3:6 und 6:7. Das Turnier gilt als Vorbereitungs-Veranstaltung für die Australian Open, die am 15. Januar beginnen.

«Ich habe eigentlich schon ziemlich anständig und auf gutem Nivean gespielt», erklärt Muller nach dem Spiel gegenüber L'essentiel: «Aber phasenweise habe ich auch Mist gespielt, in Schlüsselmomenten überhastet.» Er sei zwangsläufig nicht glücklich mit dem Spielausgang, «Aber ich bin froh, dass mein Ellenbogen gehalten hat. Ich werde zwar noch etwas Zeit bruachen, um richtig reinzukommen, bin aber auf einem guten Weg», so der 34-Jährige.



(pw/L'essentiel)