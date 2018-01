Muller muss sich Paire geschlagen geben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der luxemburgische Tennisprofi Gilles Muller wird seinen Titel beim ATP-Hartplatzturnier in Sydney nicht verteidigen können. Die Nummer 25 der Weltrangliste unterlag im Viertelfinale dem Franzosen und Weltranglisten-42. Benoît Paire in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6.

Gilles Muller wird sich nun auf die erste Runde der Australian Open fokussieren, die bereits nächste Woche in Melbourne eröffnet werden. Der Luxemburger trifft dort auf den Argentinier Federico Delbonis (67.). Mullers 27-jähriger Gegner liegt auf Platz 67 der Weltrangliste. Er gewann 2017 zwei Turniere (Cali, Todi).

Bereits zweimal standen sich die beiden Tennisprofis auf dem Platz gegenüber – Gilles Muller konnte dabei jedes Match gewinnen. Im Viertelfinale in Basel (2016) siegte der Luxemburger in drei Sätzen mit 6:7, 6:4, 7:6. Zwei Jahre zuvor konnte er seinen Gegner in der dritten Runde der Japan Open (6:3, 6:4) schlagen.



(pp/L'essentiel)